Vannes

Croisière Gourmande

7 Allée Loïc Caradec Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 08:00:00

fin : 2026-09-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Embarquez en début de soirée pour une croisière dans le Golfe,

avec ou sans formule apéritive.

Un bar est ouvert à bord, le Capitaine diffuse sa playlist favorite et

le coucher de soleil n’attend que vous…! ✰

Un jeudi par mois, on prend le large avec nos croisières à thème…

Laissez-vous embarquer ailleurs! .

7 Allée Loïc Caradec Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 2 97 67 10 00

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English :

L’événement Croisière Gourmande Vannes a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 56