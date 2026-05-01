Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Croisière Gourmande Vannes

Croisière Gourmande Vannes jeudi 28 mai 2026.

Adresse : 7 Allée Loïc Caradec

Ville : 56000 Vannes

Département : Morbihan

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 10 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Vannes

Croisière Gourmande

7 Allée Loïc Caradec Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 08:00:00
fin : 2026-09-10 17:30:00

Date(s) :
2026-05-28

Embarquez en début de soirée pour une croisière dans le Golfe,
avec ou sans formule apéritive.
Un bar est ouvert à bord, le Capitaine diffuse sa playlist favorite et
le coucher de soleil n’attend que vous…! ✰

Un jeudi par mois, on prend le large avec nos croisières à thème…
Laissez-vous embarquer ailleurs!   .

7 Allée Loïc Caradec Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 2 97 67 10 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Croisière Gourmande Vannes a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 56

À voir aussi à Vannes (Morbihan)