Croisière Gourmande Vannes
Croisière Gourmande Vannes jeudi 28 mai 2026.
Vannes
Croisière Gourmande
7 Allée Loïc Caradec Vannes Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 08:00:00
fin : 2026-09-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Embarquez en début de soirée pour une croisière dans le Golfe,
avec ou sans formule apéritive.
Un bar est ouvert à bord, le Capitaine diffuse sa playlist favorite et
le coucher de soleil n’attend que vous…! ✰
Un jeudi par mois, on prend le large avec nos croisières à thème…
Laissez-vous embarquer ailleurs! .
7 Allée Loïc Caradec Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 2 97 67 10 00
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English :
L’événement Croisière Gourmande Vannes a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 56
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