Conférence La maîtrise de la lumière de François Morellet à James Turrell Maison des Associations Vannes

Vannes

Conférence La maîtrise de la lumière de François Morellet à James Turrell

Maison des Associations 31, rue Guillaume-le Bartz Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 15:00:00

fin : 2026-05-12 16:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Conférence proposée par Diane GOUARD, historienne d’art, enseignante et conférencière.

Les artistes aiment jouer avec la lumière. Pour la rendre tangible, on utilise parfois de la brume, des fils de nylon, des élastiques et de la couleur. La lumière se devine grâce à la présence de supports ingénieux qui jouent avec les sens et les émotions du spectateur. .

Maison des Associations 31, rue Guillaume-le Bartz Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 6 88 45 66 38

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English :

L’événement Conférence La maîtrise de la lumière de François Morellet à James Turrell Vannes a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 56