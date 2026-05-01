Faites du Yoga Festival de yoga pour tous Rue de Larmor Gwened Vannes

Vannes

Faites du Yoga Festival de yoga pour tous

Rue de Larmor Gwened Larmor Gwened Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association vannetaise AVL Yoga, organise le 30 mai 2026 pour la première fois sur Vannes un Festival de yoga accessible à tous, Le Festival Faites du yoga.

Toute la journée à Larmor Gwened, sur le terrain de foot, auront lieu des cours des différents types de yoga (hatha, vinyasa, pour les duos parents et enfants, et pour les personnes à mobilité réduite et handicap), des conférences sur les bienfaits des différents yoga, sur l’accessibilité au plus grand nombre et sur l’ayurvéda, médecine ancestrale indienne.

La journée se termine avec un concert gratuit de chant indien appelé Kirtan.

Une journée pour découvrir la pratique du yoga pour tous les âges, tous les corps et les tous niveaux, dans une ambiance conviviale.

Une petite restauration est proposée sur place (gâteaux, tartes et quiches faits maison par les bénévoles de l’association). .

Rue de Larmor Gwened Larmor Gwened Vannes 56000 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Faites du Yoga Festival de yoga pour tous Vannes a été mis à jour le 2026-05-11 par ADT 56