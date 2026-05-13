Swell, spectacle de danse participative, La Cohue, Musée des beaux-arts, Vannes

Swell, spectacle de danse participative Samedi 23 mai, 20h15, 21h15, 22h15, 23h30 La Cohue, Musée des beaux-arts Morbihan

Sur réservation par téléphone au 02 97 01 63 00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Assistez à une création inédite de la compagnie Les Divers Gens autour de l’œuvre d’Elsa Tomkowiak. Entrez dans la danse avec les danseurs et musicien, au cœur de l’installation du passage central. Dans l’espace vibrant de l’œuvre, la couleur devient matière vivante, les lès une invitation à traverser et à suivre un mouvement ondulatoire.

Rendez-vous toutes les heures dans le passage central pour assister et participer au spectacle à 20h15-21h15-22h15-23h15.

La Cohue, Musée des beaux-arts 15 Place Saint-Pierre, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 0297016300 https://www.mairie-vannes.fr/musee-des-beaux-arts Propriété de la Ville depuis 1813, La Cohue connut diverses affectations avant que le musée n’y soit installé à compter de 1982. Passé le portail d’entrée, la nef centrale livre ses majestueux espaces et invite à la découverte de l’ensemble du bâtiment où se déploient les expositions temporaires et les collections permanentes, dont les fonds d’estampes du XIXe et du XXe siècles.

Assistez à une création inédite de la compagnie **Les Divers Gens** autour de l’œuvre d’Elsa Tomkowiak. Entrez dans la danse avec les danseurs et musicien, au cœur de l’installation du passage Dans à…

© Alain Perus, Jérôme Peltan, Objo.