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Musicales du Golfe 2026 Musicales du Golfe VillagebyCA Vannes

Musicales du Golfe 2026 Musicales du Golfe VillagebyCA Vannes samedi 1 août 2026.

Lieu : Musicales du Golfe VillagebyCA

Adresse : 3 Rue Louis de Broglie

Ville : 56000 Vannes

Département : Morbihan

Début : samedi 1 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Tarif :

Vannes

Musicales du Golfe 2026

Musicales du Golfe VillagebyCA 3 Rue Louis de Broglie Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-01

9 communes autour du Golfe

11 Concerts programmés en 2026

Des rendez-vous pour les adeptes de la musique savante, attirant également un nouveau public, sensible à une proposition alliant classique et jazz, contemplation et patrimoine, avec des concerts en plein air et dans des sites chargés d’histoire   .

Musicales du Golfe VillagebyCA 3 Rue Louis de Broglie Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 7 83 03 59 03 

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English :

L’événement Musicales du Golfe 2026 Vannes a été mis à jour le 2026-05-26 par ADT 56

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