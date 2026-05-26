Musicales du Golfe 2026 Musicales du Golfe VillagebyCA Vannes

Vannes

Musicales du Golfe 2026

Musicales du Golfe VillagebyCA 3 Rue Louis de Broglie Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-01

9 communes autour du Golfe

11 Concerts programmés en 2026

Des rendez-vous pour les adeptes de la musique savante, attirant également un nouveau public, sensible à une proposition alliant classique et jazz, contemplation et patrimoine, avec des concerts en plein air et dans des sites chargés d’histoire .

Musicales du Golfe VillagebyCA 3 Rue Louis de Broglie Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 7 83 03 59 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Musicales du Golfe 2026 Vannes a été mis à jour le 2026-05-26 par ADT 56