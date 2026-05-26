Musicales du Golfe 2026 Musicales du Golfe VillagebyCA Vannes
Musicales du Golfe 2026 Musicales du Golfe VillagebyCA Vannes samedi 1 août 2026.
Vannes
Musicales du Golfe 2026
Musicales du Golfe VillagebyCA 3 Rue Louis de Broglie Vannes Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-01
9 communes autour du Golfe
11 Concerts programmés en 2026
Des rendez-vous pour les adeptes de la musique savante, attirant également un nouveau public, sensible à une proposition alliant classique et jazz, contemplation et patrimoine, avec des concerts en plein air et dans des sites chargés d’histoire .
Musicales du Golfe VillagebyCA 3 Rue Louis de Broglie Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 7 83 03 59 03
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English :
L’événement Musicales du Golfe 2026 Vannes a été mis à jour le 2026-05-26 par ADT 56
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