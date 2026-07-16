Des rives aux cimes : 200 ans de photographie en Morbihan et Haute-Savoie, Conseil départemental du Morbihan, Vannes

Informations pratiques

Des rives aux cimes : 200 ans de photographie en Morbihan et Haute-Savoie 18 septembre 2026 – 31 juillet 2027 Conseil départemental du Morbihan Morbihan

Gratuit, accessible à tout moment de la journée. L’exposition est visible depuis la rue Saint-Tropez, les clichés étant exposés sur les grilles de l’enceinte du bâtiment du conseil départemental.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2027-07-31T08:30:00+02:00 – 2027-07-31T17:30:00+02:00

Les départements du Morbihan et de la Haute-Savoie, jumelés depuis 2024, souhaitent proposer au public à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie une exposition commune sur le patrimoine photographique conservé dans les fonds de leurs services d’archives. L’exposition sera proposée sur panneaux, affichés sur les grilles de l’hôtel du Département. La sélection de 20 images sera accompagnée d’une frise chronologique retraçant l’histoire des techniques photographiques.

Ce travail conjoint est l’occasion de mettre en valeur les fonds photographiques conservés aux archives départementales, des plus anciens aux plus récents d’entre eux, de valoriser la grande diversité de techniques représentées dans les fonds (diapositives sur verre, négatifs au gélatino-bromure d’argent, autochrome, aristotypes, etc.) et de souligner les points communs et différences des deux territoires à travers les 4 thèmes abordés dans l’exposition : ethnologie, patrimoine immobilier et culturel, patrimoine naturel et environnement, tourisme.

Conseil départemental du Morbihan 2 rue saint-Tropez Vannes Vannes 56000 Saint-Patern Morbihan Bretagne 02 97 54 80 00 https://www.morbihan.fr/ https://www.facebook.com/departementdumorbihan Le Département assure la gestion d’un ensemble de services publics départementaux. Il intervient dans de très nombreux aspects de la vie quotidienne des Morbihannaises et des Morbihannais : action sociale, éducation, aménagement et routes, protection de l’environnement, sport et culture. Ligne de bus. Parking visiteurs

Les départements du Morbihan et de la Haute-Savoie, jumelés depuis 2024, souhaitent proposer au public à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie une exposition commune sur le patrimoine dans de…

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