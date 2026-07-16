Territoire de réseaux, Palais des arts et des congrès, Vannes

Informations pratiques

Territoire de réseaux Mardi 6 octobre, 18h00 Palais des arts et des congrès Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T18:00:00+02:00 – 2026-10-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-06T18:00:00+02:00 – 2026-10-06T22:00:00+02:00

Au programme

1. Comprendre les enjeux de la transmission

Avec Nadine de La Pallière, Professeur des universités à l’Université Bretagne Sud et Directrice du laboratoire de recherche LEGO EA 2652.

2. Valoriser ses actifs immatériels

Avec l’INPI Bretagne.

3. Table ronde : témoignages et regards d’experts

Dirigeants, repreneurs et spécialistes de la transmission partageront leurs expériences et leurs conseils autour des sujets clés.

4. Un temps fort de networking

À l’issue des échanges, rencontrez près de 40 réseaux et acteurs économiques du territoire lors d’un cocktail convivial.

Une occasion unique d’échanger avec des dirigeants, experts, partenaires et structures d’accompagnement pour développer votre réseau et identifier les interlocuteurs qui pourront vous accompagner dans vos projets.

Informations pratiques

Mardi 6 octobre 2026

Accueil à partir de 18h00

Palais des Arts – Vannes

Participation gratuite sur inscription

Organisateurs et partenaires

Cette soirée est organisée par la Technopole Vipe, avec le soutien de la CCI du Morbihan, de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire, de l’INPI et de la CPME.

Avec la participation de nombreux partenaires économiques du territoire, ainsi que de l’Université Bretagne Sud et de l’IAE Vannes.

Palais des arts et des congrès Place de Bretagne, 56000 VANNES Vannes 56000 Nord – Gare Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.vipe.bzh/nos-evenements/vipe/territoire-de-reseaux-2026/ »}]

Une plénière sur les enjeux de la transmission d’entreprise suivies par un moment convivial de networking avec les réseaux économiques du territoire.

Vipe Technopole