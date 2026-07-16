Des rives aux cimes : 200 ans de photographie en Morbihan et Haute-Savoie, Archives départementales du Morbihan, Vannes

Informations pratiques

Des rives aux cimes : 200 ans de photographie en Morbihan et Haute-Savoie 18 septembre 2026 – 31 juillet 2027 Archives départementales du Morbihan Morbihan

Gratuit, accessible à tout moment de la journée. L’exposition est visible depuis la rue des Vénètes, les clichés étant exposés sur les grilles de l’enceinte du bâtiment des archives.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2027-07-31T09:00:00+02:00 – 2027-07-31T17:30:00+02:00

Les départements du Morbihan et de la Haute-Savoie, jumelés depuis 2024, souhaitent proposer au public à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie une exposition commune sur le patrimoine photographique conservé dans les fonds de leurs services d’archives. L’exposition sera proposée sur panneaux, affichés sur les grilles des archives du Morbihan. La sélection de 20 images sera accompagnée d’une frise chronologique retraçant l’histoire des techniques photographiques.

Ce travail conjoint est l’occasion de mettre en valeur les fonds photographiques conservés aux archives départementales, des plus anciens aux plus récents d’entre eux, de valoriser la grande diversité de techniques représentées dans les fonds (diapositives sur verre, négatifs au gélatino-bromure d’argent, autochrome, aristotypes, etc.) et de souligner les points communs et différences des deux territoires à travers les 4 thèmes abordés dans l’exposition : ethnologie, patrimoine immobilier et culturel, patrimoine naturel et environnement, tourisme.

Archives départementales du Morbihan 80 rue des Vénètes 56000 Vannes 56000 Kercado Morbihan Bretagne 02 97 46 32 52 https://patrimoines-archives.morbihan.fr/ Existantes depuis 1796, les archives départementales du Morbihan conservent près de 1 000 ans d’histoire. Avec la collecte, le classement, la conservation, les archives du Morbihan ont pour autre mission de donner accès à l’information pour la recherche administrative, historique ou généalogique. Elles ont aussi pour mission de valoriser ce patrimoine via des expositions, visites et ateliers adaptés à tous les publics. Ligne de bus, parkings

Les départements du Morbihan et de la Haute-Savoie, jumelés depuis 2024, souhaitent proposer au public à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie une exposition commune sur le patrimoine dans de…

© Archives départementales du Morbihan