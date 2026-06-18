Repas concert La Petite Bretonne fête ses un an Vannes dimanche 6 septembre 2026.

Vannes

Repas concert La Petite Bretonne fête ses un an

Rue de Larmor Gwened Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 12:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

La Ptite Bretonne fête ses 1 an !

Rendez-vous le dimanche 6 septembre à Larmor Gwened (Vannes) pour partager un moment de convivialité en famille ou entre amis.

Au programme

Cocktail de bienvenue (offert par la maison)

Crêpes et galettes service en continu de 12 h à 18 h

Buvette bières locales, cidre, softs breizh

Concert à 14 h 30 Théo Not Sick (Pop Folk)

Le lieu de l’évènement

Larmor Gwened est situé à la sortie du port de Vannes, rive gauche, à proximité du pont de Kerino. Idéal pour passer un beau dimanche en famille. Des jeux pour enfants sont accessibles ainsi qu’une petite plage.

Venez nombreux célébrer cette première année riche en aventure , emotions et rencontres ! .

Rue de Larmor Gwened Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 7 63 05 56 34

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English :

L’événement Repas concert La Petite Bretonne fête ses un an Vannes a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 56