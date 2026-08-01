Informations pratiques

Vannes

Stages Théâtre Été 2026 à Vannes

3 Rue de la Loi Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 09:30:00

fin : 2026-08-28 12:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Les stages d’été reviennent À Vannes

Que votre enfant ait déjà participé à mes ateliers ou qu’il découvre le théâtre pour la première fois, ces stages sont l’occasion de vivre une véritable expérience de création, dans un cadre bienveillant, dynamique et exigeant.

Tout au long de l’année, j’accompagne des enfants et des adolescents en ateliers hebdomadaires, ainsi que des classes scolaires dans la création de spectacles. Ces stages d’été s’inscrivent dans cette même démarche développer la présence, l’imagination, l’écoute et le plaisir de jouer ensemble.Au programme improvisation, création de personnages, travail de la voix et du corps, jeux d’acteur, construction de scènes… Chaque enfant est accompagné pour prendre confiance, développer son expressivité et trouver sa place au sein du groupe.

Les groupes sont volontairement limités afin de permettre un accompagnement de qualité. ( 12 participants ) .

3 Rue de la Loi Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 7 45 33 81 09

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English :

L’événement Stages Théâtre Été 2026 à Vannes Vannes a été mis à jour le 2026-08-11 par ADT 56