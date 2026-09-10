Informations pratiques

Vannes

Journées européennes du Patrimoine 2026

Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Rendez-vous inédits, visites guidées et ouvertures exceptionnelles, les Journées européennes du Patrimoine 2026 mettent à l’honneur les patrimoines en mouvement circulations, migrations et empreintes.

Les Journées Européennes du Patrimoine mettent à l’honneur deux thèmes cette année

– Patrimoine de la photographie

– Patrimoine en péril raviver, résister et ré-imaginer

Programme à venir début septembre .

Vannes 56000 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Journées européennes du Patrimoine 2026 Vannes a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT 56