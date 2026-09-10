Des rives aux cimes : 200 ans de photographie en Morbihan et Haute-Savoie, Archives départementales du Morbihan, Vannes

Informations pratiques

Des rives aux cimes : 200 ans de photographie en Morbihan et Haute-Savoie 18 et 20 septembre Archives départementales du Morbihan Morbihan

Exposition sur les grilles de l’enceinte des archives départementales du Morbihan. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de leur jumelage, les Conseils départementaux du Morbihan et de la Haute-Savoie croisent leurs fonds d’archives au sein de l’exposition Des Rives aux cimes, labellisée par la Mission ministérielle Bicentenaire de la Photographie.

À travers une sélection de 20 clichés d’exception et un parcours chronologique des procédés photographiques, partez à la découverte de nos territoires : entre patrimoine naturel, traditions populaires, histoire du tourisme et mutations des paysages, de la côte atlantique aux sommets alpins.

Archives départementales du Morbihan 80 Rue des Venetes, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Kergypt Morbihan Bretagne +33297463252 https://patrimoines-archives.morbihan.fr Les Archives départementales ont été créées après la Révolution, par la loi du 26 octobre 1796, pour accueillir dans chaque département les archives des institutions d’Ancien Régime, des établissements religieux supprimés et des familles émigrées.

Leurs fonds se sont enrichis tout au long des XIXe et XXe siècles par versement ou dépôt d’archives publiques et par don, achat ou dépôt d’archives privées.

Les Archives départementales du Morbihan, service du conseil départemental du Morbihan, abritent également au sein de leur bâtiment édifié en 1993, agrandi en 2022, les collections départementales (beaux-arts, textiles…).

Dans le cadre de leur jumelage, les Conseils départementaux du Morbihan et de la Haute-Savoie croisent leurs fonds d’archives au sein de l’exposition Des Rives aux cimes, labellisée par la Mission de…

© Archives départementales du Morbihan/ Archives départementales de la Haute-Savoie