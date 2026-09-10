Les trésors s’exposent, Archives départementales du Morbihan, Vannes

Informations pratiques

Les trésors s’exposent 18 et 20 septembre Archives départementales du Morbihan Morbihan

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les archives départementales du Morbihan conservent 34 km linéaires de documents illustrant l’histoire politique, artistique, religieuse ou encore économique du département. Ce sont aussi des histoires individuelles qui se dévoilent au fil des millions de feuillets archivés.

Savez-vous quel est le document le plus ancien conservé aux archives ? Le plus long ? Qu’est-ce qu’un calotype ?

Autant de questions auxquelles répond une sélection de ces documents afin d’offrir un aperçu de la richesse et la diversité des documents conservés aux Archives départementales.

Archives départementales du Morbihan 80 Rue des Venetes, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Kergypt Morbihan Bretagne +33297463252 https://patrimoines-archives.morbihan.fr Les Archives départementales ont été créées après la Révolution, par la loi du 26 octobre 1796, pour accueillir dans chaque département les archives des institutions d’Ancien Régime, des établissements religieux supprimés et des familles émigrées.

Leurs fonds se sont enrichis tout au long des XIXe et XXe siècles par versement ou dépôt d’archives publiques et par don, achat ou dépôt d’archives privées.

Les Archives départementales du Morbihan, service du conseil départemental du Morbihan, abritent également au sein de leur bâtiment édifié en 1993, agrandi en 2022, les collections départementales (beaux-arts, textiles…).

34 km linéaires de documents illustrant l’histoire politique, artistique, religieuse ou encore économique du département.

© Archives départementales du Morbihan