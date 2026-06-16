Vannes

Vannes Echos Jazz

Jardin des Remparts Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-08

Vannes Echos Jazz est le nouveau projet jazz porté par Golfe du Morbihan Vannes agglomération dont la vocation est de proposer une série d’événements ponctuant l’année autour des esthétiques jazz, dans un format 4 saisons. Ce projet se veut être un projet culturel de territoire innovant et fédérateur à la ligne artistique ouverte, conçu pour rayonner sur l’ensemble du territoire.

Un peu d’histoire…

Depuis 1980 avec Jazz à Vannes puis Jazz en Ville , la ville de Vannes vibre aux sons et aux rythmes du jazz chaque fin du mois de juillet, accueillant de nombreux artistes reconnus au niveau national et international, tout en proposant la découverte de nouveaux talents en devenir.

Le festival Les hivernales du Jazz quant à lui a vu sa première édition en 2012 et a apporté sur une autre temporalité une proposition artistique de qualité sur plusieurs communes de Golfe Morbihan Vannes agglomération.

Aujourd’hui, le nouveau projet Vannes Echos Jazz prend ses appuis sur l’expérience et le savoir-faire des parties prenantes du territoire et en devient un marqueur fort.

Ambiance jazzy dans le jardin des Remparts, dans les clubs et les quartiers. Des concerts, des tremplins, des goûters jazz , un beau programme ! .

Jardin des Remparts Vannes 56000 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Vannes Echos Jazz Vannes a été mis à jour le 2026-06-16 par CRT Bretagne_