L’Ultra Marin®

39Q Rue Albert 1er Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 00:00:00

fin : 2026-06-28 23:59:00

Date(s) :

2026-06-24

L’Ultra Marin®, c’est un événement d’ultra-trail qui emprunte les sentiers de randonnée autour du Golfe du Morbihan.

Pendant 5 jours, près de 10 000 coureurs participent à l’une des 8 épreuves, de 12 km à 175 km, de jour comme de nuit. Entre littoral, îles du Golfe et traversée en bateau, l’événement offre une aventure sportive unique au cœur d’un territoire exceptionnel. .

39Q Rue Albert 1er Vannes 56000 Morbihan Bretagne +33 2 97 68 24 49

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English :

L’événement L’Ultra Marin® Vannes a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT 56