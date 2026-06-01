Atelier Kamishibaï, Hôtel de Limur et Jardin, Vannes

Atelier Kamishibaï Samedi 6 juin, 15h00 Hôtel de Limur et Jardin Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Atelier pour fabriquer un kamishibaï, pour les enfants de 8 à 11 ans.

https://www.ciap-limur.bzh/agenda/rendez-vous-aux-jardins/

Hôtel de Limur et Jardin 31 rue Thiers 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne https://www.ciap-limur.bzh https://www.mairie-vannes.fr/parcs-et-jardins [{« type »: « link », « value »: « https://www.ciap-limur.bzh »}] [{« link »: « https://www.ciap-limur.bzh/agenda/rendez-vous-aux-jardins/ »}] Jardin public appartenant autrefois à l’Hôtel Particulier dit de Limur. On peut notamment y observer un tilleul pluri centenaire. LIMUR – Centre d’Interprétation Architecture et Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 Vannes

Atelier pour fabriquer un kamishibaï, pour les enfants de 8 à 11 ans.

©Elvis Mamacco