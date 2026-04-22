Camors

Apéros Klam So Lune

Jardin du Mille Club Camors Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

So Lune, c’est une soeur et un frère Romane, chanteuse violoncelliste et Joseph, beatmaker. Le duo propose une musique de caractère aux sonorités électro pop, trip-hop et hip-hop progressif. Sur scène, ils explorent la multiplicité d’un individu rempli de contradictions, qui porte à la fois toute la culpabilité du monde et un appétit de vivre sans limite. deux êtres cosmiques et magnétiques. .

Jardin du Mille Club Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

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English : Apéros Klam So Lune

L’événement Apéros Klam So Lune Camors a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon