Apéros Klam So Lune Camors
Apéros Klam So Lune Camors jeudi 11 juin 2026.
Camors
Apéros Klam So Lune
Jardin du Mille Club Camors Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
So Lune, c’est une soeur et un frère Romane, chanteuse violoncelliste et Joseph, beatmaker. Le duo propose une musique de caractère aux sonorités électro pop, trip-hop et hip-hop progressif. Sur scène, ils explorent la multiplicité d’un individu rempli de contradictions, qui porte à la fois toute la culpabilité du monde et un appétit de vivre sans limite. deux êtres cosmiques et magnétiques. .
Jardin du Mille Club Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéros Klam So Lune
L’événement Apéros Klam So Lune Camors a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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