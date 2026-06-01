Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Autour de l’Inventaire découverte du patrimoine de Camors Camors
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Autour de l’Inventaire découverte du patrimoine de Camors Camors dimanche 28 juin 2026.
Camors
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Autour de l’Inventaire découverte du patrimoine de Camors
Place de l’Église Saint Sané Camors Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Redécouvrez la richesse du patrimoine de la commune de Camors grâce au travail réalisé dans le cadre de l’opération d’Inventaire participatif du patrimoine bâti d’Auray Quiberon Terre Atlantique.
Prévoir un équipement adapté à la météo (vêtements de pluie ou casquette, gourde d’eau etc.).
Sur réservation. .
Place de l’Église Saint Sané Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Autour de l’Inventaire découverte du patrimoine de Camors Camors a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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