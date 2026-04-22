Apéros Klam Vlad Lautarescu Camors
Apéros Klam Vlad Lautarescu Camors jeudi 2 juillet 2026.
Camors
Apéros Klam Vlad Lautarescu
Jardin du Mille Club Camors Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
One man band impénitent biberonné aux musiques traditionnelles de Roumanie puis dopé aux synthés, le clan Lautarescu revend sous le manteau une alliance contrefaite d’instruments acoustiques et d’éléments électroniques. Mr Vlad et ses amis imaginaires sont réunis au grand complet pour réinventer la musique du lendemain d’hier. .
Jardin du Mille Club Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéros Klam Vlad Lautarescu
L’événement Apéros Klam Vlad Lautarescu Camors a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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