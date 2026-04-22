Camors

Apéros Klam Vlad Lautarescu

Jardin du Mille Club Camors Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

One man band impénitent biberonné aux musiques traditionnelles de Roumanie puis dopé aux synthés, le clan Lautarescu revend sous le manteau une alliance contrefaite d’instruments acoustiques et d’éléments électroniques. Mr Vlad et ses amis imaginaires sont réunis au grand complet pour réinventer la musique du lendemain d’hier. .

Jardin du Mille Club Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

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English : Apéros Klam Vlad Lautarescu

L’événement Apéros Klam Vlad Lautarescu Camors a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon