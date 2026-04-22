Apéros Klam Morvan Le Ray Camors
Apéros Klam Morvan Le Ray Camors jeudi 6 août 2026.
Camors
Apéros Klam Morvan Le Ray
Jardin du Mille Club Camors Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
De Bon Iver à Van Morrison, en passant par les plus grands standards de jazz et autres perles pop folk, Mo chante, accompagné de sa guitare et de son amour pour la chanson. Mais il ne fait pas que reprendre ces morceaux, il les remet à son goût selon son émotion et le lieu où il se trouve. .
Jardin du Mille Club Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéros Klam Morvan Le Ray
L’événement Apéros Klam Morvan Le Ray Camors a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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