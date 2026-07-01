Informations pratiques

Camors

Bain de forêt en famille

Camors Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Découvrez le bain de forêt en famille lors d’une balade sensorielle à l’écoute de la nature.

A travers le jeu des sens, l’exploration sensible, créative et la relation aux éléments, partagez un moment unique avec vos proches. Laura sera votre guide pour cette sortie au cœur du vivant.

Prévoir une tenue adaptée selon la météo. .

Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 80 53 19 09

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English :

L’événement Bain de forêt en famille Camors a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon