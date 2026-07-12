AGENDA · Camors
Concert d’été Locoal-Camors Camors
vendredi 24 juillet 2026 · Locoal-Camors · Camors
Informations pratiques
Camors
Concert d’été
Locoal-Camors Chapelle Saint-Sané Camors Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le chant de la Terre Fin de résidence
Yves MONCIÉRO, violon
Jean-Charles MONCIÉRO, alto
François ROGUÉ, violoncelle
Pauline LAMARQUE, flûte
Inscription recommandée .
Locoal-Camors Chapelle Saint-Sané Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 74 71 50 61
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English :
L’événement Concert d’été Camors a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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