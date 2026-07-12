Concert d’été Locoal-Camors Camors

Informations pratiques

Camors

Concert d’été

Locoal-Camors Chapelle Saint-Sané Camors Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le chant de la Terre Fin de résidence

Yves MONCIÉRO, violon

Jean-Charles MONCIÉRO, alto

François ROGUÉ, violoncelle

Pauline LAMARQUE, flûte

Inscription recommandée .

Locoal-Camors Chapelle Saint-Sané Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 74 71 50 61

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English :

L’événement Concert d’été Camors a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon