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Concert d’été Locoal-Camors Camors

vendredi 24 juillet 2026 · Locoal-Camors · Camors

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Locoal-Camors
Adresse
Chapelle Saint-Sané
Ville
56330 Camors
Département
Morbihan
Tarif

Camors

Concert d’été

Locoal-Camors Chapelle Saint-Sané Camors Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Le chant de la Terre Fin de résidence

Yves MONCIÉRO, violon
Jean-Charles MONCIÉRO, alto
François ROGUÉ, violoncelle
Pauline LAMARQUE, flûte

Inscription recommandée   .

Locoal-Camors Chapelle Saint-Sané Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 74 71 50 61 

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English :

L’événement Concert d’été Camors a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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