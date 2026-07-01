Bain de forêt Camors
dimanche 12 juillet 2026 · Camors
Informations pratiques
Camors
Bain de forêt
Camors Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-08-09 13:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09
Découvrez le bain de forêt en pleine nature.
Une approche originale à la rencontre des éléments pour se ressourcer à travers la marche en conscience, le jeu des sens, l’exploration sensible et la relation à la nature. Laura sera votre guide pour ce voyage en immersion au cœur du vivant.
Prévoir une tenue adaptée selon la météo. .
Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 80 53 19 09
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English :
L’événement Bain de forêt Camors a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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