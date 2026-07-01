Informations pratiques

Camors

Bain de forêt

Camors Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-08-09 13:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09

Découvrez le bain de forêt en pleine nature.

Une approche originale à la rencontre des éléments pour se ressourcer à travers la marche en conscience, le jeu des sens, l’exploration sensible et la relation à la nature. Laura sera votre guide pour ce voyage en immersion au cœur du vivant.

Prévoir une tenue adaptée selon la météo. .

Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 80 53 19 09

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English :

L’événement Bain de forêt Camors a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon