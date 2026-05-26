Fête de la Musique à Saint-Abraham Saint-Abraham
Fête de la Musique à Saint-Abraham Saint-Abraham vendredi 12 juin 2026.
Saint-Abraham
Fête de la Musique à Saint-Abraham
Parvis de l’église Saint-Abraham Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Au programme:
Enfants des écoles privées
Les Timoniers
Marie-Capucine
Groupe Frenchy Vibes
Sur le parvis de l’église à partir de 19h
Buvette et restauration sur place
Organisée par le Comité des Fêtes et l’USSAC Foot .
Parvis de l’église Saint-Abraham 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 91 55
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English :
L’événement Fête de la Musique à Saint-Abraham Saint-Abraham a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande