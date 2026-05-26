Saint-Abraham

Fête de la Musique à Saint-Abraham

Parvis de l’église Saint-Abraham Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Au programme:

Enfants des écoles privées

Les Timoniers

Marie-Capucine

Groupe Frenchy Vibes

Sur le parvis de l’église à partir de 19h

Buvette et restauration sur place

Organisée par le Comité des Fêtes et l’USSAC Foot .

Parvis de l’église Saint-Abraham 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 91 55

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English :

L’événement Fête de la Musique à Saint-Abraham Saint-Abraham a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande