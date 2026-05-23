Auray

Aménager son jardin

8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Avec Yseult et Erwan de l’association Keyll Forêt-Jardin, apprenez à transformer votre terrain petit ou grand en un espace vivant et nourricier grâce à une implantation réfléchie des arbres. Cet atelier accessible à tous sera l’occasion de voir comment choisir vos arbres, savoir bien les placer, en choisissant l’exposition, les distances, prévoir la hauteur adulte et connaître la qualité de votre sol. Vous apprendrez à faire votre plan paysager, c’est-à-dire organiser votre jardin, en travaillant l’aspect graphique et esthétique et en répartissant vos arbres. Vous serez guidés sur la façon d’entretenir vos jeunes arbres et où les acheter et comment les planter.

Inscription en ligne .

8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

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English :

L’événement Aménager son jardin Auray a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon