Les Veillées complètement ZIZO Auray

Les Veillées complètement ZIZO Auray vendredi 29 mai 2026.

Les Veillées complètement ZIZO

Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:20:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Spectacles hors cadre

Tout public

Le Centre Culturel Athéna ferme ses portes pour faire peau neuve pendant quelques mois (développement de cette partie par Athéna ?). C’est l’occasion parfaite pour prendre la clef des champs et organiser des veillées dans des lieux insolites ! Ciel étoilé, cabaret intimiste et théâtre en bivouac planent sur ces deux drôles de soirées.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Veillées complètement ZIZO Auray a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon