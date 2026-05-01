Festival Gouzout Place du Golhérez Auray

Auray

Festival Gouzout

Place du Golhérez Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

4ème festival du savoir-faire local

Cet événement est organisé par l’Association les Coraux , association culturelle du tiers-lieu.

Un super partenariat entre la ville d’Auray, Auray Quiberon Terre Atlantique et les Coraux, car le festival du savoir-faire local a lieu durant les semaines du développement durable.

C’est le festival du savoir-faire local ! Immergez-vous dans l’univers des artisans et créateurs locaux, assistez à des performances artistiques en live, rencontrez les génies de la Fabrique du Loch avec leurs machines incroyables, savourez de la musique top et sirotez une bonne bière locale avec une tartine préparée avec amour !

Ateliers participatifs sur inscription (de 5 à 99 ans) .

Place du Golhérez Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 63 25 15 67

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English :

L’événement Festival Gouzout Auray a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon