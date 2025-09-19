Les misérables Auray
Les misérables Auray mercredi 27 mai 2026.
Les misérables
Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:00:00
fin : 2026-05-27 20:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Théâtre de rue
Tout public dès 6 ans
Raconter une histoire aussi triste et sombre que Les Misérables de Victor Hugo maintenant, est-ce une bonne idée ? Les destins dramatiques et entrelacés de Jean Valjean, Fantine, Cosette, Javert, Thénardier, Marius & Co ont-ils vraiment des choses à nous dire près de deux siècles plus tard ?
Oh que oui et on va même rigoler ! répondent les Batteurs de Pavés. Après avoir adapté à la rue Hamlet de Shakespeare ou encore Germinal de Zola, le duo revisite ce roman-phare du 19ème siècle pour en extraire un spectacle tout public et interactif bien à leur sauce, façon bibliothèque rose… pas si rose que ça !
Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .
Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00
