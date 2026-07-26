16 mesures de noeud La Coconnerie La CoConnerie Aurel
mardi 11 août 2026 · La CoConnerie · Aurel
Informations pratiques
Aurel
16 mesures de noeud La Coconnerie
La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11 23:00:00
Date(s) :
2026-08-11
16 mesures de nœud est un discours scénique se jouant des diverses formes de communication orale et corporelle. C’est un spectacle contemporain d’arts du cirque tout public et qui se joue majoritairement en rue sur un portique aérien autonome.
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La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr
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English :
16 mesures de n?ud is a stage performance that plays with various forms of verbal and physical communication. It is a contemporary circus performance suitable for all ages, performed primarily on the street using a freestanding aerial frame.
L’événement 16 mesures de noeud La Coconnerie Aurel a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme