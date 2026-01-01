UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ

PAR LE COLLECTIF SOUTIEN CIIVISE

La CIIVISE, c’est quoi ? La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. C’est une commission d’enquête française installée en mars 2021 à la suite de l’émergence du mouvement #MeToo inceste. Anciennement engagée et indépendante, la Ciivise était co-présidée par le Magistrat Edouard Durand jusqu’en décembre 2023.

Soutien Ciivse, c’est quoi ? Un mouvement citoyen en soutien de la Ciivise historique du Magistrat Édouard Durand et en réaction à sa destitution à la tête de la commission.



Les actions de Soutien Ciivise ?

1/ Faire connaître, partager et interpeller sur les violences sexuelles faites aux enfants à travers des :

Mobilisations : manifestations Soutien Ciivise en lien avec d’autres collectifs

(grève féministe, marche pour l’enfance et la jeunesse, soutien aux collectifs

de mères en lutte et désenfantées), participation et relais d’actions en ligne

(pétitions, opération des Chouettes anonymes, etc.).

(grève féministe, marche pour l’enfance et la jeunesse, soutien aux collectifs de mères en lutte et désenfantées), participation et relais d’actions en ligne (pétitions, opération des Chouettes anonymes, etc.). Evénements culturels : lectures, projections rencontres, concerts.

Création de liens entre victimes, soutiens, professionnels, militants…

2/ Participer à la construction d’une politique publique en matière de lutte contre l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants :

Rencontres et interpellation d’élus, de professionnels de santé et de la

prévention, associations.

prévention, associations. Développement d’un réseau d’acteurs à l’échelle

locale et régionale – Archipel Soutien Ciivise

locale et régionale – Archipel Soutien Ciivise Mise en place des Ciivise locales (Clivise, Criviise)

Faire connaître et faire vivre l’héritage de la CIIVISE d’Edouard Durand et des démissionnairesRaison d’être – Soutien Ciivise

160 000 enfants, c’est le nombre d’enfants victimes d’inceste et de violences sexuelles chaque année. Contre ce fléau, le collectif Soutien Ciivise, en partenariat avec l’association Stop aux violences sexuelles, lance l’un des premiers festivals de soutien à la Communale St-Ouen. À travers des lectures, concerts et des rencontres, informez vous davantage sur ces questions et soutenez la lutte.

Le samedi 31 janvier 2026

de 14h00 à 22h30

payant

À partir de 9€/ réservation obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T15:00:00+01:00

fin : 2026-01-31T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T14:00:00+02:00_2026-01-31T22:30:00+02:00

Communale St-Ouen 10 bis rue de l’hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine



Afficher la carte du lieu Communale St-Ouen et trouvez le meilleur itinéraire

