Écordal

160 ans du Moulin à couleurs d’Ecordal

4 Hameau Bonne Fontaine Écordal Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Les 4 et 5 juillet.Rendez-vous au Moulin à couleurs d’Ecordal pour fêter ses 160 ans ! Au programme ateliers, démonstrations, visite guidées de l’usine, Entrée libre Le samedi 4 juillet de 14 à 18h Et dimanche de 1à à 18h

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4 Hameau Bonne Fontaine Écordal 08130 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 22 75

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English :

On July 4 and 5, the Ecordal Color Mill celebrates its 160th anniversary! On the program: workshops, demonstrations, guided tours of the factory, Free admission Saturday, July 4, 2-6pm And Sunday, 1-6pm

L’événement 160 ans du Moulin à couleurs d’Ecordal Écordal a été mis à jour le 2026-06-20 par Ardennes Tourisme