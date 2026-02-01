Visite guidée à la lanterne Rocroi
Visite guidée à la lanterne 1 ter rue du Pavillon Rocroi Ardennes 2026-02-16 2026-02-16
Visite guidée à la lanterne 1 ter rue du Pavillon Rocroi Ardennes 2026-02-16 2026-02-16
Minecraft Médiathèque George-Delaw Corne de Soissons Sedan Ardennes 2026-02-17 2026-02-17
Ciné-goûter C'est qui le plus malin ? Bibliothèque de Mouzon Mouzon Ardennes 2026-02-17 2026-02-17
Grand jeu Le monde de la nuit Médiathèque George-Delaw Corne de Soissons Sedan Ardennes 2026-02-18 2026-02-18
Après-midi récréative Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes 2026-02-18 2026-02-18
Fabrique ton armure ! Château fort Sedan Ardennes 2026-02-18 2026-02-18
Construction de mangeoires Rue de la héronnière Boult-aux-Bois Ardennes 2026-02-18 2026-02-18
Atelier feutrage à l'aiguille Bibliothèque de Haraucourt Haraucourt Ardennes 2026-02-18 2026-02-18
Oiseaux et légos Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes 2026-02-18 2026-02-18
Atelier Muppets & Bunraku ESNAM 16, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières Ardennes 2026-02-18 2026-02-18
Mercredi 18 février, 09h00 Point lecture pour tous de Manchester Charleville-Mézières, 24 rue Jules Raulin 08000 Charleville-Mézières Séance de lecture de livres pour tout petits
Mercredi 18 février, 10h00 Médiathèque Porte Neuve Charleville-Mézières, 8 place de la Préfecture 08000 Charleville-Mézières Séance de lecture de livres pour tout petits
Mercredi 18 février, 10h30 Musée du château fort Sedan, Chateau fort sedan FABRIQUE TON ARMURE !
Mercredi 18 février, 14h30 Centre aquatique de Sedan Sedan, 8 Espl. du Lac, 08200 Sedan Mercredi 18 février - 14h30 > 16h30
Mal de Mère Foyer communal Haybes Ardennes 2026-02-19 2026-02-19
Soirée Jeux de rôle Médiathèque de Raucourt Raucourt-et-Flaba Ardennes 2026-02-19 2026-02-19
Atelier de cuisine duo parent enfant 4, rue du faubourg de Pierre Charleville-Mézières Ardennes 2026-02-20 2026-02-20
Vendredi 20 février, 10h00 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Charleville-Mézières, 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Séance baby gym
Vendredi 20 février, 18h00 Centre Aquatique Bernard Albin Charleville-Mézières, Rue des Pâquis 08000 Charleville-Mézières Ambiance discothèque dans votre centre aquatique !
Vendredi 20 février, 18h00 Centre Aquatique Bernard Albin Charleville-Mézières, Rue des Pâquis 08000 Charleville-Mézières vendredi 20 février de 18h à 21h