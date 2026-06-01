Journée commémorative de l’Appel historique du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi, Mémorial de Berthaucourt, Charleville-Mézières

Journée commémorative de l’Appel historique du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi Jeudi 18 juin, 10h30 Mémorial de Berthaucourt Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T10:30:00+02:00 – 2026-06-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T10:30:00+02:00 – 2026-06-18T11:00:00+02:00

Mémorial de Berthaucourt 14 Chemin du Mémorial, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Journée commémorative de l’Appel historique du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi