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Atelier réparons ensemble, Chez Josette, Charleville-Mézières

Atelier réparons ensemble, Chez Josette, Charleville-Mézières

Atelier réparons ensemble, Chez Josette, Charleville-Mézières samedi 27 juin 2026.

Lieu : Chez Josette

Adresse : 5 rue de l Arquebuse 08000 Charleville-Mézières

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Atelier réparons ensemble Samedi 27 juin, 09h00 Chez Josette Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Chez Josette 5 rue de l Arquebuse 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Atelier

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