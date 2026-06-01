Atelier réparons ensemble, Chez Josette, Charleville-Mézières
Atelier réparons ensemble, Chez Josette, Charleville-Mézières samedi 27 juin 2026.
Atelier réparons ensemble Samedi 27 juin, 09h00 Chez Josette Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Chez Josette 5 rue de l Arquebuse 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Atelier
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