Chanter, bouger, danser, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières
Chanter, bouger, danser, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières mardi 23 juin 2026.
Chanter, bouger, danser Mardi 23 juin, 10h00 Point lecture pour tous de Manchester Ardennes
Gratuit – Inscription obligatoire – A partir de 15 mois
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T11:00:00+02:00
C’est avec l’appui d’instruments de musique et de ses différents sens (l’écoute, le toucher, le mouvement…) que parents et enfants feront vivre la musique!
=> A partir de 15 mois <=
Point lecture pour tous de Manchester 24 rue Jules Raulin 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]
Séance d’éveil corporel en musique
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