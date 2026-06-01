Visite du jardin médicinal, Les jardins de Lola, Charleville-Mézières
Visite du jardin médicinal, Les jardins de Lola, Charleville-Mézières mercredi 17 juin 2026.
Visite du jardin médicinal Mercredi 17 juin, 14h00 Les jardins de Lola Ardennes
Inscriptions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T14:00:00+02:00 – 2026-06-17T15:30:00+02:00
Venez vivre un moment exceptionnel au coeur du jardin. Pendant 3 heures vous participerez à l’élaboration d’hydrolat et huiles essentielles par la méthode traditionnelle de distillation des plantes à la vapeur d’eau. Au programme: cueillette, préparation de l’alambic, distillation et flaconnage.
Les jardins de Lola 187 avenue Charles de Gaulle 08000 charleville-Mezieres Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06-81-25-11-92 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lesjardinsdelola.com »}]
Les jardins de Lola vous proposent un atelier de cueillette et de distillation des plantes ! jardin médicinal herboriste
Les jardins de Lola
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