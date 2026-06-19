Passation de commandement Charleville-Mézières
Passation de commandement Charleville-Mézières vendredi 26 juin 2026.
Charleville-Mézières
Passation de commandement
Place Ducale Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Sur la place Ducale, place mythique de votre ville, le régiment se présentera à vous dans toute sa solennité. Honneurs au drapeau, revue des troupes, cérémonie d’investiture et défilé à pied.LE PROGRAMME 10h30 — Présentation du dispositif10h47 — Remise de décorations10h55 — Lecture de l’ordre du jour11h00 — Cérémonie d’investiture11h20 — Défilé à pied
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Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00
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English :
On Place Ducale, your city’s legendary square, the regiment will present itself to you in all its solemnity. Honors to the flag, review of the troops, induction ceremony, and on-foot parade. THE PROGRAM: 10:30 a.m. ? Presentation of the formation10:47 a.m. ? Awarding of decorations10:55 a.m. ? Reading of the agenda11:00 a.m. ? Inauguration ceremony11:20 a.m. ? March-past
L’événement Passation de commandement Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme
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