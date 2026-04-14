Chant pré/postnatal, respiration – détente, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières
Chant pré/postnatal, respiration – détente, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières mardi 23 juin 2026.
Chant pré/postnatal, respiration – détente Mardi 23 juin, 09h00 Point lecture pour tous de Manchester Ardennes
Gratuit – Inscription obligatoire – Futurs et jeunes parents, avec ou sans bébé
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T09:00:00+02:00 – 2026-06-23T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T09:00:00+02:00 – 2026-06-23T10:00:00+02:00
Avant l’arrivée de bébé ou un peu après sa naissance, venez passer un moment de détente en musique pour ressentir votre corps et développer votre souffle.
Par des sons vocaux et musicaux, les mamans et les papas créent un lien privilégié avec leur bébé.
=> Futurs et jeunes parents, avec ou sans bébé <=
Point lecture pour tous de Manchester 24 rue Jules Raulin 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]
Un moment ressource pour soi
À voir aussi à Charleville-Mézières (Ardennes)
- Marché des Producteurs de Pays sur la place de l’Hôtel de Ville de Mézières Charleville-Mézières 17 avril 2026
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 18 avril 2026
- Lire avec son bébé, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières 22 avril 2026
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 25 avril 2026
- , Théâtre de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières 27 avril 2026