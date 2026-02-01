Atelier Muppets & Bunraku Charleville-Mézières
Atelier Muppets & Bunraku ESNAM 16, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières Ardennes 2026-02-18 2026-02-18
Mercredi 18 février, 09h00 Point lecture pour tous de Manchester Charleville-Mézières, 24 rue Jules Raulin 08000 Charleville-Mézières Séance de lecture de livres pour tout petits
Mercredi 18 février, 10h00 Médiathèque Porte Neuve Charleville-Mézières, 8 place de la Préfecture 08000 Charleville-Mézières Séance de lecture de livres pour tout petits
Atelier de cuisine duo parent enfant 4, rue du faubourg de Pierre Charleville-Mézières Ardennes 2026-02-20 2026-02-20
Vendredi 20 février, 10h00 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Charleville-Mézières, 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Séance baby gym
Vendredi 20 février, 18h00 Centre Aquatique Bernard Albin Charleville-Mézières, Rue des Pâquis 08000 Charleville-Mézières Ambiance discothèque dans votre centre aquatique !
Tournoi Super Mario Party Médiathèque Porte Neuve 8, place de la préfecture Charleville-Mézières Ardennes 2026-02-21 2026-02-21
Samedi 21 février, 10h00 Médiathèque Porte Neuve Charleville-Mézières, 8 place de la Préfecture 08000 Charleville-Mézières Création de peinture suédoise et peinture sur toile
Bourse aux poissons Salle Arc en Ciel 28 Bis, rue d'Étion Charleville-Mézières Ardennes 2026-02-22 2026-02-22
Lundi 23 février, 10h00 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Charleville-Mézières, 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Eveil sensoriel
Mardi 24 février, 09h30 Point lecture pour tous de Manchester Charleville-Mézières, 24 rue Jules Raulin 08000 Charleville-Mézières Séance massage parent/enfant - 0/1an
Mardi 24 février, 15h00 Médiathèque Porte Neuve Charleville-Mézières, 8 place de la Préfecture 08000 Charleville-Mézières Atelier d'information sur l'hygiène bucco dentaire 0/3ans
Vendredi 27 février, 09h15 Médiathèque Porte Neuve Charleville-Mézières, 8 place de la Préfecture 08000 Charleville-Mézières Accompagner bébé dans la découverte de son corps
Concert Concert Boney M. + soirée DJ ALX Parc des expositions Rue de la Vieille Meuse Charleville-Mézières Ardennes 2026-02-28 2026-02-28
Repair Café Chez Josette 3, rue de l'Arquebuse Charleville-Mézières Ardennes 2026-02-28 2026-02-28
Samedi 28 février, 09h30 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Charleville-Mézières, 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Atelier baby yoga parent-enfant
Samedi 28 février, 10h30 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Charleville-Mézières, 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Atelier baby yoga parent-enfant
Théâtre La Bête Noire & Petite Reine Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes débute le Début : 2026-03-03 2026-03-03
Mardi 3 mars, 20h00 Théâtre de Charleville-Mézières Charleville-Mézières, Place du Theatre 08000 Charleville-Mézières