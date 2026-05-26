Fête de la musique Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

Fête de la musique

En ville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le dimanche 21 juin, la ville ne se contentera pas de célébrer le solstice d’été elle s’apprête à vibrer d’un unisson festif pour la Fête de la musique.Le temps d’une journée, Charleville-Mézières se transformera en une vaste scène à ciel ouvert pour résonner au son de notes ensoleillées à l’occasion de la Fête de la musique. Au programme une scène rock sur l’île du Vieux Moulin, une ambiance électro place Ducale, ainsi qu’une scène reggae place du Théâtre. La Fête de la musique s’invite également dans les quartiers de la ville où les places de Manchester et Bauchart vous feront découvrir des DJ sets, prestations live et autres animations musicales. Le public aura également l’occasion de retrouver les formations emblématiques qui font l’âme de l’événement, telles que le Tropic carolo combo, Solichor, l’Orchestre d’harmonie ou encore Chor’hommes. Cette édition sera également l’occasion de découvrir des projets émergents ou singuliers aux quatre coins de la ville.Découvrir le programme

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En ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40 culture@mairie-charlevillemezieres.fr

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English :

On Sunday June 21, Charleville-Mézières will not only be celebrating the summer solstice, but will also be vibrating in festive unison as part of the Fête de la musique.For one day, Charleville-Mézières will be transformed into a vast open-air stage, resonating to the sound of sunny notes as part of the Fête de la musique. On the program: a rock stage on the Ile du Vieux Moulin, an electro atmosphere on Place Ducale, and a reggae stage on Place du Théâtre. The Fête de la musique will also be taking place in the city?s neighborhoods, with DJ sets, live performances and other musical entertainment in Place de Manchester and Place Bauchart. The public will also have the opportunity to catch up with the emblematic groups that are the soul of the event, such as the Tropic carolo combo, Solichor, the Orchestre d?harmonie and Chor?hommes. This edition will also be an opportunity to discover emerging and singular projects in the four corners of the city.Discover the program

L’événement Fête de la musique Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-26 par Ardennes Tourisme