Barionnette: l’heureux tour de Polichinelle Charleville-Mézières
Barionnette: l’heureux tour de Polichinelle Charleville-Mézières vendredi 29 mai 2026.
Charleville-Mézières
Barionnette: l’heureux tour de Polichinelle
Square Bayard et L’auberge de Bois en Val Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-31
35 minutes Marionnette à gainePolichinelle, figure emblématique du théâtre populaire napolitain, reprend vie sous la main experte de Philippe Saumont, l’un des rares marionnettistes français formé à Naples. Malgré une mobilité réduite, il revient, avec un spectacle drôle et clownesque où Polichinelle défie tout, même la mort, pour faire rire aux éclats petits et grands.Dès 5 ans.
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Square Bayard et L’auberge de Bois en Val Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 72 50 contact@marionnette.com
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English :
35 minutes Girdle puppetPolichinelle, the emblematic figure of Neapolitan popular theater, comes to life again under the expert hand of Philippe Saumont, one of the few French puppeteers trained in Naples. Despite his reduced mobility, he returns with a funny, clownish show in which Polichinelle defies all odds, even death, to make young and old laugh out loud.From 5 years.
L’événement Barionnette: l’heureux tour de Polichinelle Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-11 par Ardennes Tourisme
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