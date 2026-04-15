Chant pré/postnatal, respiration – détente, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Chant pré/postnatal, respiration – détente Mardi 19 mai, 09h00 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – Futurs et jeunes parents, avec ou sans bébé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T10:00:00+02:00

Avant l’arrivée de bébé ou un peu après sa naissance, venez passer un moment de détente en musique pour ressentir votre corps et développer votre souffle.

Par des sons vocaux et musicaux, les mamans et les papas créent un lien privilégié avec leur bébé.

=> Futurs et jeunes parents, avec ou sans bébé <=

Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]

Un moment ressource pour soi