Le Chat, Théâtre de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Le Chat Mardi 5 mai, 20h00 Théâtre de Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T20:00:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T20:00:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00

Un chat est retrouvé blessé devant le collège. Alors que deux élèves s’opposent sur la façon de le secourir, les premiers désaccords émergent. En parallèle nous suivons Louna, en conflit avec ses amies, et que l’équipe pédagogique tente d’aider. Quand les deux récits se mêlent, s’ensuivent une cascade de réactions qui déclencheront animosité, violence et incompréhensions. Tout cela, alors qu’il s’agit simplement de jeunes gens qui veulent sauver un chat !

Une pièce hyperréaliste écrite avec l’aide de collégiens qui met à nu les mécanismes de la stigmatisation en milieu scolaire.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du Theatre 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Lille-Centre Ardennes Grand Est 0324324450 https://tcm.charleville-mezieres.fr/ https://www.facebook.com/TCMdeCharleville;https://www.instagram.com/tcm_charleville/ Situé au cœur de la ville, le théâtre de Charleville-Mézières développe un projet artistique placé sous le signe de l’ouverture, à la croisée des mondes, des territoires, des âges et des émotions.

Quand l’arrivée d’un chat met en lumière la vie d’un établissement scolaire.