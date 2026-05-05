Charleville-Mézières

Marché aux fleurs

Place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le printemps vous attend le dimanche 10 mai 2026 avec une nouvelle édition du Marché aux fleurs, organisée sur la place Ducale de 9 h à 18 h. Fleuristes, pépiniéristes, herboriste et artisan vannier y proposeront un large choix de végétaux et de créations artisanales. Géraniums multicolores, pensées, soucis, arbustes, plantes vivaces ou encore plants potagers composeront un véritable festival de couleurs et de senteurs. En flânant entre les étals, les visiteurs pourront profiter d’une véritable bouffée de nature au cœur de la ville et échanger avec des professionnels passionnés, toujours prêts à partager leurs conseils.

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Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 43 56 commerceodp@mairie-charlevillemezieres.fr

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English :

Spring awaits you on Sunday, May 10, 2026, with a new edition of the Marché aux fleurs, organized on the Place Ducale from 9 am to 6 pm. Florists, nurserymen, herbalists and basket-makers will be offering a wide choice of plants and handcrafted creations. Multicolored geraniums, pansies, marigolds, shrubs, perennials and vegetable plants will make up a veritable festival of colors and scents. Strolling between the stalls, visitors will be able to enjoy a real breath of nature in the heart of the city, and talk to passionate professionals, always ready to share their advice.

L’événement Marché aux fleurs Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-03 par Ardennes Tourisme