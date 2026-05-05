Eurosympho 2026 Les fous chantants Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

Eurosympho 2026 Les fous chantants

Théâtre de Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Organisé à l’occasion de la Fête de l’Europe, cet événement célèbre la richesse culturelle du continent à travers un concert festif et accessible à tous. Porté par l’Orchestre de l’Opéra de Reims avec Les Fous Chantants, le programme propose un véritable voyage musical. De la chanson française avec Charles Trénet ou Paul Misraki, aux influences d’Europe centrale avec Casimir Oberfeld, les œuvres traversent les frontières avec élégance. Le voyage se prolonge jusqu’aux rythmes ensoleillés du Brésil avec Ernesto Nazareth et aux sonorités de la comédie musicale américaine avec Vincent Youmans.Euro Sympho, c’est aussi la mise en lumière d’artistes locaux. Anciens élèves ou enseignants au Conservatoire à Rayonnement Départemental Ardenne Métropole, Eunile Lee, Patricia Bonnefoy, Romain Davazoglou, Jean-Pierre Garcia, Cyril Potron et Clément Picart incarnent cette richesse artistique, reconnus pour leur parcours et leur engagement.

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Théâtre de Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40 culture@mairie-charlevillemezieres.fr

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English :

Organized to mark Europe Day, this event celebrates the continent?s cultural wealth with a festive concert accessible to all. Led by the Orchestre de l?Opéra de Reims and Les Fous Chantants, the program offers a veritable musical voyage. From French chanson with Charles Trénet or Paul Misraki, to Central European influences with Casimir Oberfeld, the works elegantly cross borders. The journey continues to the sunny rhythms of Brazil with Ernesto Nazareth and the sounds of American musical comedy with Vincent Youmans.Euro Sympho also highlights local artists. Former students or teachers at the Conservatoire à Rayonnement Départemental Ardenne Métropole, Eunile Lee, Patricia Bonnefoy, Romain Davazoglou, Jean-Pierre Garcia, Cyril Potron and Clément Picart embody this artistic richness, recognized for their career and commitment.

L’événement Eurosympho 2026 Les fous chantants Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-03 par Ardennes Tourisme