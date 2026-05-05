Cathédrale d’un jour Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

Cathédrale d’un jour

Basilique Notre-Notre-Dame-d’Espérance Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

14h30 visite guidée Mézière Ville Royale !départ de la basilique Notre-Dame-d’EspéranceDe 14h00 à 17h00 Trésor d’art sacréEntrée libre, pas de visite guidée17h00 Atelier peinture sur verre ; l’art du vitrailTout public, inscriptions recommandées18h15 Concert Au temps des découvertesProposé par le Banquet du Roy20h00 concert Eurosympho Les fous chantants Au théâttre de Charleville-MézièresTarif 15€ (plein), 8€ (réduit)Réservation obligatoire https://tcm.charleville-mezieres.fr/21h00 visite guidée La Basilique à la lampe torcheDépart face à la basilique rue MongeBien d’autre surprises tout au long de l’après-midi accessibles librement de 14h à 18h à la basilique.- Jeux en bois pour découvrir l’architecture Exposition temporaire sur l’histoire de Mézières et de la basilique- Présentation du chantier de restauration de la flèche

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Basilique Notre-Notre-Dame-d’Espérance Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 75 antonin.schmit@mairie-charlevillemezieres.fr

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English :

2:30 pm: Guided tour of Mézière Ville Royale departing from the Notre-Dame-d’Espérance basilica2:00 pm to 5:00 pm: Treasure of sacred artFree admission, no guided tour5:00 pm: Glass painting workshop; the art of stained glassAll ages, registration recommended6:15 pm: Concert Au temps des découvertesProposed by the Banquet du Roy8:00 pm: Eurosympho concert Les fous chantants At the Charleville-Mézières theaterPrice: 15? (full), 8? (reduced)Reservations required: https://tcm.charleville-mezieres.fr/21h00: guided tour of the Basilica by torchlightStart opposite the Basilica, rue MongeMany other surprises throughout the afternoon, freely accessible from 2pm to 6pm at the Basilica.- Wooden games to discover the architecture of the Basilica Wooden games to discover the architecture Temporary exhibition on the history of Mézières and the basilica Presentation of the spire restoration project

L’événement Cathédrale d’un jour Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-03 par Ardennes Tourisme