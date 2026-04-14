Info allaitement, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières
Info allaitement, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières mardi 19 mai 2026.
Info allaitement Mardi 19 mai, 10h00 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes
Gratuit – Inscription obligatoire – 0/3ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T10:00:00+02:00 – 2026-05-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T10:00:00+02:00 – 2026-05-19T11:00:00+02:00
Des informations simples, des réponses aux questions les plus fréquentes, des conseils pratiques, tant pour le démarrage de l’allaitement que pour sa poursuite au fil des semaines suivant l’accouchement.
Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]
Atelier d’information sur l’allaitement
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