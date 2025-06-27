Théâtre Entrée des artistes Charleville-Mézières

Théâtre Entrée des artistes

Ahmed Madani a interrogé le désir de théâtre d’un groupe de jeunes de l’École des Teintureries à Lausanne. Sept jeunes comédiens cherchent, au plus profond d’eux-mêmes, l’origine de leur désir de théâtre à travers des récits de vie ou de souvenirs marquants, des histoires de familles ou des chansons. Ils parlent à cœur ouvert, creusent dans leur mémoire, et se dévoilent sans filtre. Leur corps, leur esprit, leur sensibilité, les douleurs et les joies qui les ont pétris sont livrés sans fard. Leur humanité est exposée sur scène. N’est-ce pas là le destin de tout artiste ?Découvrir les tarifs.

English :

Ahmed Madani interrogated the desire for theater of a group of young people from the École des Teintureries in Lausanne. Seven young actors search deep inside themselves for the origins of their desire for theater, through life stories, memories, family histories and songs. They speak from the heart, digging deep into their memories, revealing themselves unfiltered. Their bodies, their minds, their sensitivities, the pains and joys that have shaped them, are revealed unvarnished. Their humanity is exposed on stage. Isn’t this the destiny of every artist? Discover prices.

German :

Ahmed Madani befragte eine Gruppe von Jugendlichen der École des Teintureries in Lausanne nach ihrem Verlangen nach Theater. Sieben junge Schauspieler suchen in ihrem Innersten nach dem Ursprung ihres Theaterwunsches anhand von Lebensgeschichten oder prägenden Erinnerungen, Familiengeschichten oder Liedern. Sie sprechen mit offenem Herzen, graben in ihren Erinnerungen und enthüllen sich selbst ohne Filter. Ihr Körper, ihr Geist, ihre Sensibilität, die Schmerzen und Freuden, die sie durchdrungen haben, werden ungeschminkt preisgegeben. Ihre Menschlichkeit wird auf der Bühne zur Schau gestellt. Ist das nicht das Schicksal eines jeden Künstlers? Entdecken Sie die Preise.

Italiano :

Ahmed Madani ha esaminato il desiderio di teatro di un gruppo di giovani dell’École des Teintureries di Losanna. Sette giovani attori guardano dentro di sé per trovare le origini del loro desiderio di teatro, attraverso storie di vita, ricordi, storie di famiglia e canzoni. Parlano con il cuore, scavando nei loro ricordi e rivelandosi senza filtri. I loro corpi, le loro menti, le loro sensibilità, i dolori e le gioie che li hanno plasmati, sono rivelati senza veli. La loro umanità è esposta sul palco. Non è forse questo il destino di ogni artista? Per saperne di più sui prezzi.

Espanol :

Ahmed Madani examina el deseo de hacer teatro de un grupo de jóvenes de la École des Teintureries de Lausana. Siete jóvenes actores buscan en su interior los orígenes de su deseo de hacer teatro, a través de historias de vida, recuerdos, historias familiares y canciones. Hablan desde el corazón, escarban en sus recuerdos y se revelan sin filtros. Sus cuerpos, sus mentes, sus sensibilidades, las penas y alegrías que les han dado forma, se revelan sin ambages. Su humanidad sale a escena. ¿No es ése el destino de todo artista? Más información sobre precios.

