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Snoezelen, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Snoezelen, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Snoezelen, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Centre Social et Culturel André DHÔTEL

Adresse : 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif : Gratuit - Inscription obligatoire - De la naissance à 3 ans - Futurs et jeunes parents d'enfants de 0/3 ans

Snoezelen Mercredi 13 mai, 15h00 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – De la naissance à 3 ans – Futurs et jeunes parents d’enfants de 0/3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00

Bienvenue dans cet espace pour un moment privilégié parent-enfant ou de répit pour le parent.
Le Snoezelen vous apportera un éveil et/ ou de la détente par ses objets sensoriels et son ambiance tamisée.
Chacun, à son rythme et ses envies, découvrira cet espace aménagé de sons, de lumières et d’objets. Chaque émotion sera accueillie dans la bienveillance et pourra être valorisée en y déposant des mots dessus.

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Eveil sensoriel

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