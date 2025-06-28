Cirque Fun n°1 Charleville-Mézières

Cirque Fun n°1

Plaine du Mont Olympe Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

2026-05-14

Pourquoi va-t-on au cirque ? Pour s’amuser, pour le fun ! Une motivation simple mais puissante que la compagnie Circus I love you place au cœur de sa nouvelle création. À travers une exploration audacieuse du divertissement, Fun n°1 revendique la joie comme catalyseur de changement vers un monde meilleur. Acrobaties pures, prises de risque maîtrisées, musique jouée en direct: tout s’unit pour vous donner des frissons. Un moment de grâce qui rappelle que le plaisir peut aussi être un acte de résistance.Découvrir les tarifs.

Plaine du Mont Olympe Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50 billetterie.theatre@mairie-charlevillemezieres.fr

English :

Why do we go to the circus? To have fun! A simple yet powerful motivation that Circus I love you places at the heart of its new creation. Through a bold exploration of entertainment, Fun n°1 claims joy as a catalyst for change towards a better world. Pure acrobatics, controlled risk-taking, live music: everything comes together to send shivers down your spine. A moment of grace that reminds us that pleasure can also be an act of resistance.

German :

Warum geht man in den Zirkus? Um sich zu amüsieren, um Spaß zu haben! Eine einfache, aber starke Motivation, die das Ensemble Circus I love you in den Mittelpunkt seiner neuen Kreation stellt. Durch eine gewagte Erforschung der Unterhaltung fordert Fun n°1 die Freude als Katalysator für Veränderungen hin zu einer besseren Welt. Reine Akrobatik, kontrolliertes Risiko, live gespielte Musik: alles vereint sich, um Ihnen Gänsehaut zu bereiten. Ein Moment der Gnade, der daran erinnert, dass Spaß auch ein Akt des Widerstands sein kann.

Italiano :

Perché andiamo al circo? Per divertirsi! Una motivazione semplice ma potente che il Circo I love you pone al centro della sua nuova creazione. Attraverso un’audace esplorazione dell’intrattenimento, Fun n°1 rivendica la gioia come catalizzatore del cambiamento verso un mondo migliore. Pura acrobazia, assunzione controllata di rischi, musica dal vivo: tutto si unisce per far venire i brividi. Un momento di grazia che ci ricorda che il piacere può anche essere un atto di resistenza.

Espanol :

¿Por qué vamos al circo? ¡Para divertirnos! Una motivación sencilla pero poderosa que Circus I love you sitúa en el corazón de su nueva creación. A través de una audaz exploración del entretenimiento, Fun n°1 reivindica la alegría como catalizador del cambio hacia un mundo mejor. Acrobacia pura, riesgo controlado, música en directo: todo ello se une para provocar escalofríos. Un momento de gracia que nos recuerda que el placer también puede ser un acto de resistencia.

